ALL OVER Toulouse, 8 avril 2022, Toulouse.

ALL OVER FONDATION ESPACE ÉCUREUIL 3 place du Capitole Toulouse

2022-04-08 – 2022-05-07 FONDATION ESPACE ÉCUREUIL 3 place du Capitole

Toulouse Haute-Garonne

Créateur du tote-bag culte Karl Who? et du manifeste Art is resistance clamé sur ses T-shirts et masques en tissu, Naco Paris est un designer activiste, réputé seul styliste qui n’aime pas la mode. À la Fondation espace écureuil, cet artiste rebelle dresse son autoportrait à coups d’installations, créations textiles, reliques, photographies et vidéos qui pointent les injonctions de la société sur les corps et renvoient le visiteur à ses propres carcans.

C’est violent, drôle et cruel, car Naco Paris joue autant sur le sérieux que sur le dérisoire.

Il parodie La jeune fille à la perle et l’émotion est au rendez-vous, crée des collections textiles recouvrant le corps de slogans publicitaires ou revendicateurs, se grime en multiples personnages et le maquillage est élevé au rang d’art grandiose, puis se démaquille et de cette destruction crée des reliques peintes, car rien de nous

ne meurt vraiment. Son corps mis en scène, maquillé, habillé, en représentation, mais aussi photographié et filmé devient le lieu de cette réflexion : qui mène le jeu ?

Performeur protéiforme, l’artiste présentera aux visiteurs quelques-uns de ses visages, les 8, 9 et 10 avril après-midi, puis chaque vendredi après-midi à la Fondation espace écureuil. « En nous proposant de penser notre rapport à notre société par le corps, Naco Paris nous offre en quelque sorte le sien, pour mieux nous amener à réfléchir à notre propre re-présentation ». Sylvie Corroler-Talairach, directrice de la Fondation espace écureuil.

La Fondation Espace Écureuil est ouverte le premier dimanche de chaque mois de 15h à 18h.

Ouverture exceptionnelle le dimanche 10 avril, de 14h à 18h.

Découvrez cette exposition ainsi que des performances de Naco Paris !

+33 5 62 30 23 30 http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr/

FONDATION ESPACE ÉCUREUIL 3 place du Capitole Toulouse

