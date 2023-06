Bal des pompiers All. du Commandant Teinturier Romans-sur-Isère, 13 juillet 2023, Romans-sur-Isère.

Romans-sur-Isère,Drôme

.Vos sapeurs pompiers vous accueillent POUR LA TOUTE PREMIÈRE FOIS au sein de la caserne à l’occasion du Bal des Pompiers 2023.

Food trucks, show pompiers..

2023-07-13 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-13 . EUR.

All. du Commandant Teinturier Caserne des pompiers

Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



your firefighters welcome you FOR THE VERY FIRST TIME to the fire station for the Firefighters’ Ball 2023.

Food trucks, firemen’s show.

tus bomberos te dan la bienvenida por primera vez al parque de bomberos para el Baile de Bomberos 2023.

Camiones de comida, espectáculo de bomberos.

ihre Feuerwehr empfängt Sie zum ALLERERSTEN MAL in der Kaserne anlässlich des Feuerwehrballs 2023.

Foodtrucks, Feuerwehrshow.

