Les plantes sauvages du parc Saint-Cloud All. de la Grande Gerbe, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine

Saint-Cloud Les plantes sauvages du parc Saint-Cloud All. de la Grande Gerbe, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud, 31 août 2023, Saint-Cloud. Les plantes sauvages du parc Saint-Cloud 31 août 2023 – 19 mai 2024 All. de la Grande Gerbe, 92210 Saint-Cloud, France Tarifs : Tarif adulte 50€ Le temps de quelques heures, vivez la vie de cueilleur des plantes sauvages avec Adeline ! Vous apprendrez à reconnaître les plantes comestibles sauvages ; les plantes herbacées, les fleurs et les arbres lors d’une promenade durant laquelle vos sens seront éveillés. Peut-être même serez-vous surpris par le potentiel gustatif, culinaire, ou médicinal d’une herbe qui a toujours été présentée comme mauvaise. De manière ludique et active, Adeline vous initiera à la botanique de terrain, vous donnera les clefs pour une identification sûre. Pour qu’après la balade, vous puissiez bénéficier de votre patrimoine végétal. Et pour couronner le tout, Adeline agrémentera la journée d’idées recettes ou remèdes. La balade commencera par un jeu grandeur nature, permettant de vous familiariser avec les critères botaniques. Elle vous emmène ensuite dans ses meilleurs endroits de cueillette pour garnir vos paniers de délices. Critères d’identification, confusions possibles, éthique du cueilleur, risques liés… Tout cela vous sera expliqué clairement.

Sur le temps du déjeuner, c’est dans une ambiance conviviale et de partage que vous mangerez le pique-nique que vous aurez apporté. En plus de votre panier de récoltes, Adeline vous enverra une recette pour transformer votre cueillette !

Durée : 4h00

Activité organisée par Adeline – Animatrice plantes sauvages

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/sauvages-saint-cloud All. de la Grande Gerbe, 92210 Saint-Cloud, France All. de la Grande Gerbe, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud 92210 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.eco-nature.org/experience/sauvages-saint-cloud »}] [{« link »: « https://www.eco-nature.org/experience/sauvages-saint-cloud »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T13:00:00+02:00 – 2023-08-31T17:00:00+02:00

2024-05-19T13:00:00+02:00 – 2024-05-19T17:00:00+02:00 Nature Sortie nature Détails Catégories d’Évènement: Hauts-de-Seine, Saint-Cloud Autres Lieu All. de la Grande Gerbe, 92210 Saint-Cloud, France Adresse All. de la Grande Gerbe, 92210 Saint-Cloud, France Ville Saint-Cloud Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville All. de la Grande Gerbe, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud

All. de la Grande Gerbe, 92210 Saint-Cloud, France Saint-Cloud Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cloud/