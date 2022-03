All by my selfie Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

All by my selfie Aix-en-Provence, 19 mars 2022, Aix-en-Provence. All by my selfie Hôtel de Gallifet 52 Rue Cardinale Aix-en-Provence

2022-03-19 12:00:00 12:00:00 – 2022-05-07 18:00:00 18:00:00 Hôtel de Gallifet 52 Rue Cardinale

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône Olga Adorno, Joël Bartoloméo, Balthasar Burkhard, Bernard Descamps, Marie Ducaté, Bernard Dufour, Camille Fallet, Nan Goldin, Guy Limone, Anna Malagrida, Martin Parr, Marc Pataut, Mathieu Pernot, Abraham Poincheval, Philippe Ramette, Nicolas Rubinstein, Sam Samore, David Shrigley et Djamel Tatah sont les artsites de cette exposition collective.



Vernissage le 19 mars de 14h30 à 18h en présence de :

● Caroline Pozmentier-Sportich / Présidente du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseillère régionale déléguée à la construction de la Région Sûre

● Muriel Enjalran / Directrice du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur Gallifet a le plaisir de vous convier à une exposition organisée en partenariat avec le Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, à partir d’un choix d’œuvres d’artistes de la collection du Frac expositions@gallifet.com +33 9 53 84 37 61 https://www.hoteldegallifet.com/ Olga Adorno, Joël Bartoloméo, Balthasar Burkhard, Bernard Descamps, Marie Ducaté, Bernard Dufour, Camille Fallet, Nan Goldin, Guy Limone, Anna Malagrida, Martin Parr, Marc Pataut, Mathieu Pernot, Abraham Poincheval, Philippe Ramette, Nicolas Rubinstein, Sam Samore, David Shrigley et Djamel Tatah sont les artsites de cette exposition collective.



Vernissage le 19 mars de 14h30 à 18h en présence de :

● Caroline Pozmentier-Sportich / Présidente du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur, Conseillère régionale déléguée à la construction de la Région Sûre

● Muriel Enjalran / Directrice du Frac Provence-Alpes-Côte d’Azur Hôtel de Gallifet 52 Rue Cardinale Aix-en-Provence

dernière mise à jour : 2022-03-07 par

Détails Catégories d’évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Aix-en-Provence Adresse Hôtel de Gallifet 52 Rue Cardinale Ville Aix-en-Provence lieuville Hôtel de Gallifet 52 Rue Cardinale Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône

All by my selfie Aix-en-Provence 2022-03-19 was last modified: by All by my selfie Aix-en-Provence Aix-en-Provence 19 mars 2022 aix en provence Bouches-du-Rhône

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône