All Access #11.5 au profit de l’UNICEF La CLEF Saint-Germain-en-Laye, vendredi 1 mars 2024.

All Access #11.5 au profit de l’UNICEF Voilà maintenant 11 saisons que les soirées dites « All Access » sont devenues l’incontournable rendez-vous découvertes de La CLEF ! Vendredi 1 mars, 20h00 La CLEF Entrée libre

De nombreux groupes et artistes, plus d’une centaine, se sont déjà produits sur la scène de l’Éclipse (club), venus de St-Germain ou des environs, confirmés ou non. Rock, pop, hip-hop, electro, metal, reggae… tous les mois, cette soirée prône l’éclectisme et met l’accent sur la proximité, la rencontre et la convivialité.

Cette soirée sera un peu particulière car nous aurons le plaisir de l’organiser en partenariat avec l’antenne UNICEF Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. En effet, l’événement sera animé, non seulement par les groupes, mais aussi par une tombola au profit de cette agence des Nations unies, chargée dans le monde entier de défendre depuis 1946 les droits des enfants, de répondre à leurs besoins essentiels et de favoriser leur plein épanouissement.

Line-up de la soirée

Cinétiqua (rock fusion)

Les Baltrink’ (punk)

Team Partout (rock / rap)

Atelier Sciences Po Saint-Germain-en-Laye (pop rock)

Pour en savoir plus : nadege.nez@laclef.asso.fr

