.Public adolescents adultes. A partir de 18 ans. gratuit Entrée gratuite, sur inscription À l’occasion du Festival des Fiertés 2023 organisé par la Mairie du 14e, le Food Society vous propose : All About Attitude pour une soirée hors du commun. Performances de drag, voguing, wacking, pole dance, djs sets seront au rendez-vous ! et vous ? Quoi de plus exaltant que la folie, la fête et l’amour ? Le légendaire prince du voguing Vinii Revlon et la grande maquerelle de la nuit parisienne Veronika Von Lear prendront soin de vous accueillir avec un line-up doublement LÉ-GEN-DAIRE signé Lazy Flow. Ces 2 scènes réunies mettent à l’honneur la diversité et la richesse des cultures LGBTQ+ avec un plateau XXL, des performances vogue, drag, mais aussi waacking ou encore de la pole dance… célébrons l’inclusivité à travers ce moment de show intense ! Au croisement du monde du drag et de la scène ballroom, après tout it’s All About Attitude ! Le Food Society Paris 68 avenue du Maine 75014 Paris Contact : https://dice.fm/event/awn87-all-about-attitude-18th-nov-le-food-society-paris-paris-tickets hello@foodsociety.fr https://dice.fm/event/awn87-all-about-attitude-18th-nov-le-food-society-paris-paris-tickets

