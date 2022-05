Alkpote + Open Mic Audincourt Audincourt Catégories d’évènement: Audincourt

Doubs

Alkpote + Open Mic Audincourt, 28 janvier 2023, Audincourt. Alkpote + Open Mic Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt

2023-01-28 20:30:00 – 2023-01-28 Le Moloco 21 Rue de Seloncourt

Audincourt Doubs Audincourt EUR 26 26 L’empereur du sale est de retour au Moloco quatre ans après son premier passage à Audincourt. Personnage provocateur, surréaliste et atypique, Alkpote a su faire évoluer son univers, avec des collaborations remarquées avec Katerine, Lomepal ou encore Romeo Elvis. Métamorphosé, il déclare sa flamme aux femmes du monde entier dans son nouvel album. En première partie de cette légende du rap français, les artistes locaux qui le souhaitent pourront prendre possession de la scène pour chauffer la salle lors d’un open mic. +33 3 81 30 78 30 https://www.lemoloco.com/agenda/alkpote-open-mic/ L’empereur du sale est de retour au Moloco quatre ans après son premier passage à Audincourt. Personnage provocateur, surréaliste et atypique, Alkpote a su faire évoluer son univers, avec des collaborations remarquées avec Katerine, Lomepal ou encore Romeo Elvis. Métamorphosé, il déclare sa flamme aux femmes du monde entier dans son nouvel album. En première partie de cette légende du rap français, les artistes locaux qui le souhaitent pourront prendre possession de la scène pour chauffer la salle lors d’un open mic. Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt

dernière mise à jour : 2022-04-28 par

Détails Catégories d’évènement: Audincourt, Doubs Autres Lieu Audincourt Adresse Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Ville Audincourt lieuville Le Moloco 21 Rue de Seloncourt Audincourt Departement Doubs

Audincourt Audincourt Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audincourt/

Alkpote + Open Mic Audincourt 2023-01-28 was last modified: by Alkpote + Open Mic Audincourt Audincourt 28 janvier 2023 Audincourt Doubs

Audincourt Doubs