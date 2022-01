Alkalines Le Rallumeur d’étoiles, 30 janvier 2022, Martigues.

Les chansons Alcalines sont intimes et malicieuses, décomplexées. Avec une douceur électrique elles tentent de réveiller les sorcières et d’arrêter les promesses. Elles honorent les ardeurs, les larmes des garçons, les envies de danser et les poils qu’on ne veut plus arracher. Elles parlent d’amour, de désir, de répercussions intimes que des cadres sociaux et culturels déposent en nous. Elles racontent ce qui est sous-jacent à nos gestes, à nos choix. Apolline Roy et Julien Moneret jouent ces chansons dans une version contrebasse-voix. Ils s’appuient sur la simplicité et la mise à nue qu’offre cette configuration. ​ Le duo explore avec humour et curiosité un terrain de jeu dans lequel il n’y a pas de cachettes. Les résonances de la contrebasse de Julien et celles de la voix d’Apolline sont livrées sans artifices. Au cours du concert ils embarquent les spectateurs vers des émotions qui les troublent et les amusent, partageant avec eux des mots qui créent des connivences. Entrée à prix libre et conscient Adhésion à l’asso Le Rallumeur d’Étoiles obligatoire et à prix libre

♫Duo Contrebasse / Voix♫

