« Hey ! T’es Libre ? » – Journées d’été 17 – 28 juillet ALJEC – Livry-sur-Seine 77000 Journées d’été sur inscription à la semaine (80€ la semaine) ou les 2 semaines (150€ les 2 semaines / -20€ pour les adhérents des Foyers Ruraux 77) – Festival du 28 juillet : Gratuit et ouvert à tous

Hey ! T’es libre ?

Éclate-toi et libère l’artiste qui est en toi !

Du 17 au 28 juillet 2023 + Festival le 28 juillet 2023

à Livry-sur-Seine, à l’ALJEC

Pour les jeunes de 10 à 17 ans

Cet été, les Foyers Ruraux 77 propose aux jeunes de 10 à 17 ans des journées d’activités artistiques et de loisirs !

10 jours du 17 au 28 juillet pour s’amuser, découvrir, échanger et pratiquer une foule d’activités ! Les jeunes pourront profiter d’ateliers artistiques, de sorties de loisirs, d’activités de plein air et de la création collective d’un festival !

Au programme : break dance, hip hop, théâtre, art collectif, musique, sorties, grands jeux… avec de multiples intervenants professionnels.

Le grand public pourra également découvrir une lecture jouée du texte « Peppelboy » (d’Éric Pessan) par la compagnie La Main du Fakir qui accompagnera aussi les jeunes talents tout au long des journées « Hey ! T’es libre ? » autour de la co-construction d’un projet d’exposition pluriartistique.

Le vendredi 28 juillet, c’est le festival ! Une journée pour mettre en lumière les talents révélés durant ces 10 jours !

ALJEC – Livry-sur-Seine 77000 6 rue du Four à Chaux 77000 Livry-sur-Seine Livry-sur-Seine 77000 Seine-et-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « jeunesse@fdfr77.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0164642821 »}, {« type »: « link », « value »: « https://fdfr77.org/heyteslibre/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:30:00+02:00 – 2023-07-17T17:00:00+02:00

2023-07-28T09:30:00+02:00 – 2023-07-28T23:59:00+02:00

©FDFR77