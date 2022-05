L’arbre de Noël du Baron de Bayanne Le Baron de Bayanne Alixan Catégories d’évènement: Alixan

L’arbre de Noël du Baron de Bayanne Le Baron de Bayanne, 11 décembre 2019 16:00, Alixan. Mercredi 11 décembre 2019, 16h00 Sur place http://www.lebarondebayanne.com, resa@lebarondebayanne.com, 04 75 02 45 87 Le Baron de Bayanne fait son arbre de Noël SPECTACLE Le Baron de Bayanne organise son arbre de Noël ouvert à tous ! Vous êtes des spectateurs, un petit comité d’entreprise, une association et vous cherchez un spectacle de fin d’année pour vos proches ou collaborateurs ? Le Baron de Bayanne vous ouvre ses portes et vous propose une formule pour fêter les fêtes de fin d’année avec nous. 16h : Charivari (Durée 60min) C’est l’histoire d’un cadeau. Deux clowns ont rendez-vous. L’un est grand, l’autre beaucoup plus petit. Ils viennent pour la même chose : participer au grand Charivari. Les deux personnages se présentent, s’observent, échangent leurs objets puis se disputent autour d’un diabolo, d’une assiette chinoise, d’une boule d’équilibre ou d’un grand cerceau. Ils passent en revue l’ensemble des techniques de cirque de la manipulation à l’équilibre sur objet. Au départ l’un est monsieur Loyal, l’autre son auguste. A l’arrivée le monsieur Loyal laisse sa place au clown blanc. L’auguste tient le fil du temps et reste le conducteur…du grand Charivari. 17h : Goûter de Noël (Hors prix spectacle, 5€/personne) et rencontre avec le Père Noël INFOS UTILES TARIFS : 15€ ou 12€ (abonné, enfants – de 12 ans, étudiants, RSA, chômeurs, groupes (mini. 10 pers.) BILLETTERIE : En ligne sur lebarondebayanne.com ou via la page de l’événement Sur place les jours de spectacle, dans la limite des places disponibles. Si vous êtes un comité d’entreprise, association,.. n’hésitez pas à nous contacter au 04 75 02 45 87 ou sur relations.publiques@lebarondebayanne.com ! Le Baron de Bayanne 4035, route de Châteauneuf 26300 ALIXAN 26300 Alixan L’Izaud Drôme mercredi 11 décembre 2019 – 16h00 à 18h00

