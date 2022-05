J’ai 2 amours [Claquettes-Piano-Chant] + Atelier Le Baron de Bayanne Alixan Catégories d’évènement: Alixan

Drôme

J’ai 2 amours [Claquettes-Piano-Chant] + Atelier Le Baron de Bayanne, 7 décembre 2019 17:00, Alixan. Samedi 7 décembre 2019, 17h00 Sur place http://www.lebarondebayanne.com, resa@lebarondebayanne.com, 0475024587 Initiation et soirée claquettes ! ATELIER Atelier découverte claquettes : Vous avez toujours rêvé de faire des claquettes, et bien c’est ici que vous pourrez réaliser ce rêve ! Avec Stéphanie vous pourrez apprendre quelques pas de base et vous inventer “tap dancer” avec des chaussures à semelles dures (pas de basket) Venez vous amuser en rythme et toucher du pied cet instrument magique.. !!! 17h-18h 10€ SPECTACLE “J’ai deux amours” Stéphanie Roche (claquettes) Mélanie Favre Petit Mermet (chant et piano) Qui n’a pas connu au moins deux amours? Qui n’a pas été partagé entre deux amours, c’est à travers ce voyage original et musical que Mélanie et Stéphanie vont vous faire partagé leurs amours…. le piano et les claquettes, le chant et le piano, les claquettes et le chant, une belle histoire à vous faire vivre. La 1ère partie sera assuré pas les élèves de l’école Danse Avenue, claquettes au pied. Venez dégustez avec humour et tendresse ce spectacle musical. ❗️INFOS UTILES❗️ TARIFS : 15€ ou 12€ (participants de l’atelier,abonné, enfants – de 12 ans, étudiants, RSA, chômeurs, groupes (mini. 10 pers.) BILLETTERIE : En ligne sur lebarondebayanne.com ou via la page de l’événement Sur place les jours de spectacle à partir de 19h, dans la limite des places disponibles. SOIRÉE/RESTAURATION Ouverture des portes 19h / Spectacle 21h Le Baron de Bayanne vous accueille tous les soirs de spectacle à partir de 19h, et vous propose une petite restauration avant chaque représentation. + d’infos sur lebarondebayanne.com Réservation conseillée (au plus tard la veille du spectacle) au 04 75 02 45 87 ou sur resa@lebarondebayanne.com. Le Baron de Bayanne 4035, route de Châteauneuf 26300 ALIXAN 26300 Alixan L’Izaud Drôme samedi 7 décembre 2019 – 17h00 à 23h29

Détails Heure : 17:00 - 23:29 Catégories d’évènement: Alixan, Drôme Autres Lieu Le Baron de Bayanne Adresse 4035, route de Châteauneuf 26300 ALIXAN Ville Alixan lieuville Le Baron de Bayanne Alixan Departement Drôme

