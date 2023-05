Opération « Vivons Vélo » 1 Place de l’Esplanade, 8 juillet 2023, Alixan.

Sortie vélo facile ouverte à tous sur tout type de vélo encadrée par le cyclo club alixanais..

2023-07-08 à 09:00:00 ; fin : 2023-07-08 . .

1 Place de l’Esplanade Mairie d’Alixan

Alixan 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Easy bike ride open to all on any type of bike supervised by the cyclo club alixanais.

Un paseo fácil en bicicleta abierto a todos en cualquier tipo de bicicleta, supervisado por el cyclo club alixanais.

Leichte Radtour für alle mit jedem Fahrradtyp, betreut vom Cyclo Club Alixanais.

Mise à jour le 2023-05-12 par Valence Romans Tourisme