ALIX VESPER / GVA / RETROFUTURISTE Urgence Disk Records, 19 mai 2022, Genève.

ALIX VESPER / GVA / RETROFUTURISTE

Urgence Disk Records, le jeudi 19 mai à 19:00

Jonglant entre piano acoustique, beats techno et synthétiseurs analogiques, Alix Vesper propose une odyssée pianistique et électronique qui brouille les références des genres et explose les codes du dancefloor. Convoquant les fantômes des pionniers techno et des maîtres post-romantiques à une rave party atemporelle, il crée une boucle faite de plages progressives, spatiales et aventureuses, qui s’enchaînent et se répondent au gré de séquences mélodiques et rythmiques rétro-futuristes.

prix libre pour l’artiste

Urgence Disk Records 4 place des volontaires 1204 Genève Genève Jonction



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T19:00:00 2022-05-19T19:30:00