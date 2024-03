Alix Logiaco et son trio « ALT » au 38Riv 38Riv Jazz Club Paris, lundi 22 avril 2024.

Le lundi 22 avril 2024

de 21h30 à 22h30

de 19h30 à 20h30

.Tout public. payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros

Jazz actuel — Après une belle tournée en France et en Suisse; le groupe prépare une nouvelle saison flamboyante !

ALT a sorti son deuxième album sur le label Jazz Family. Une formule acoustique piano, contrebasse et batterie qui assume un langage plus actuel dans la composition comme dans l’improvisation. Le trio propose un jazz intuitif puisant ses influences dans la pop, le hiphop et les musiques latines.

Alix Logiaco : piano, composition

Carel Cléril : contrebasse

Émilian Ducret : batterie

38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. Des concerts et jam sessions ont lieu tous les soirs de la semaine.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004

Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/seances/143

