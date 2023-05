Alix Delmas : valses anthropométriques Musée de la préfecture de Police, 12 mai 2023, Paris.

Du vendredi 12 mai 2023 au vendredi 19 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

Du 12 au 19 mai, à l’occasion de la Nuit des Musées, le musée de la préfecture de Police ouvre ses portes à l’artiste contemporaine Alix Delmas et présente une exposition intitulée Valses anthropométriques. Il s’agit de huit sérigraphies réalisées d’après des documents photographiques des Archives de la préfecture de Police.

Alix Delmas s’est inspirée des photographies sur lesquelles on voit les agents du service de l’Identité judiciaire appliquer la méthode anthropométrique de Bertillon qui consiste à mesurer les parties du corps des délinquants arrêtés par la préfecture de Police afin d’identifier les récidivistes. L’artiste a recadré les gestes afin de faire valser les corps de l’ordre et du désordre, puis a ajouté la couleur pour introduire un trouble dans les images, mettre en valeur les points de contact, et lier les huit sérigraphies entre elles.

La pratique plastique d’Alix Delmas peut se lire au prisme de la couleur qui la traverse, de sculpture en vidéo, de dessin en photographie et installation, autant que par l’utilisation du rapport entre les corps, corps qui s’émancipent, se contraignent, se mesurent aux milieux, aux autorités, aux frontières, à la vie. Valses Anthropométriques conjure ses deux axes de recherche.

Alix Delmas sera présente au musée le samedi 13 mai de 18h30 à 21h30 pour expliquer son travail au public.

Musée de la préfecture de Police 4, rue de la montagne Sainte-Geneviève 75005 Paris

Contact : https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/musee 01 44 41 52 50 museedelaprefecturedepolice@interieur.gouv.fr https://www.smartagenda.fr/pro/prefecture-de-police-musee/rendez-vous

Droits réservés