L’association NOTYOURFAN organise toujours sa Fête de la musique quelques jours avant ou après le 21Juin.

Cette année c’est le 17 juin qui à été choisis !

Dédicaces BD avec :

JC MonsieurK

https://www.facebook.com/jeangabin666

Myster B

Laitram

https://www.facebook.com/Laitram34

Claude Pelet

https://www.facebook.com/claude.pelet.9 6 groupes vont enflammé la scène d’ ALIVE My STUDIO ! 18H30 – KRISTEL AND THE KINGS blues rock and rock’n’roll Montpellier

https://www.facebook.com/KristelandtheKings

____________________________

20H00 – FYT Rock – Montpellier

____________________________

21H00 – FUNNN Punk-Garage Montpellier

https://www.facebook.com/funnn2funnn

____________________________

22H00 – DIRTY HENRY Punk Rock Montpellier

https://www.facebook.com/profile.php?id=100026982714048

et pour finir le KARAOKE ALIVE avec de vrai musiciens dedans!

Possibilité de restauration sur place (www.alivemyresto.com)

Contact :

Christophe : 07 69 34 37 53

contact@alivemystudio.com

Lieu:

ALIVE MY STUDIO 125 rue des portes domitiennes, 34740 Vendargues

www.alivemystudio.com

Accés :

à 2km de la sortie autoroute N°28 (Vendargues)

2023-06-17T14:30:00+02:00 – 2023-06-17T23:55:00+02:00

