ALISON WHEELER THEATRE LINO VENTURA Nice, vendredi 29 novembre 2024.

Son impertinence et sa singularité ont fait le sel de ses passages sur Canal , France Inter et Quotidien.Aujourd’hui Alison Wheeler monte sur scène pour la première fois.Son spectacle « La promesse d’un soir » est l’occasion de la découvrir de façon plus intime. Elle se livre avec un brin de folie et n’hésite pas à offrir ses paradoxes faits des sujets de l’époque. Il n’est pas impossible qu’ils résonnent en vous.Accompagnée de sketchs inédits projetés sur grand écran et d’improbables joyeuses chansons, Alison Wheeler a déjà séduit près de 60 000 spectateurs à travers plus de 60 villes.

Tarif : 42.50 – 42.50 euros.

Début : 2024-11-29 à 20:00

THEATRE LINO VENTURA 168 BD DE L’ARIANE 06300 Nice 06