Alison Wheeler – La Promesse d’un soir – COMPLET Palais des congrès Atlantia La baule escoublac, samedi 4 mai 2024.

Alison Wheeler – La Promesse d’un soir – COMPLET Mathilde Moreau SARl, en accord avec MK10 Production présente : Alison Wheeler. « La Promesse d’un soir ». COMPLET Son impertinence et sa singularité ont fait le sel de ses passages sur Cana… Samedi 4 mai, 20h30 Palais des congrès Atlantia Billet: 45

Mathilde Moreau SARl, en accord avec MK10 Production présente :

Alison Wheeler. « La Promesse d’un soir ». COMPLET

Son impertinence et sa singularité ont fait le sel de ses passages sur Canal +, France Inter et Quotidien. Aujourd’hui Alison Wheeler monte sur scène pour la première fois.

Ce spectacle est l’occasion de la découvrir de façon plus intime, elle se livre avec un brin de folie et n’hésite pas à offrir ses paradoxes faits des sujets de l’époque, il n’est pas impossible qu’ils résonnent en vous.

Accompagnée de sketches inédits projetés sur grand écran et d’improbables joyeuses chansons, La Promesse d’un soir a déjà séduit près de 15.000 spectateurs à travers plus de 40 villes.

Metteur en scène : Xavier Maingon

Auteurs : Alison Wheeler en collaboration avec Gani Ujkaj et Clément Charton

Durée : 1h30

Spectacle déconseillé aux moins de 13 ans

Palais des congrès Atlantia 119 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 44500 La baule escoublac La baule escoublac 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

