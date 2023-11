ALIOS – Ingénierie des sols ALIOS Pays Basque Urrugne, 24 novembre 2023, Urrugne.

Savez-vous ce qu’est l’Ingénierie Géotechnique ?

C’est l’étude des sols et des fondations. En presque 30 ans d’existence, ALIOS – Ingénierie des sols est devenu un acteur majeur dans ce domaine.

Notre rôle est d’aider à la conception de tous types d’ouvrages, mais aussi à l’expertise de dégâts ou sinistres tels que l’apparition de fissures ou de glissements de terrain. Nous proposons à nos clients des solutions clef en main sur les problématiques liées au sol, à l’eau souterraine et aux pollutions.

Notre agence basée au Pays Basque est aussi le siège sosial de notre groupe constituée de 3 sociétés (ALIOS, HYDRO INVEST et IKERLUR) et déployé dans 17 agences dont 2 au Pays Basque Espagnol. Nos bureaux sont situés sur la RD 704

ALIOS Pays Basque RD 704 64122 Urrugne Urrugne 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

2023-11-24T08:30:00+01:00 – 2023-11-24T12:30:00+01:00

