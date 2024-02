ALIOCHA SCHNEIDER LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE Toulouse, jeudi 3 octobre 2024.

Quand on lui demande une image pour décrire son dernier disque, Aliocha répondspontanément : la mer. La Méditerranée, en Grèce, où j’ai composé et écrit la plupart des chansonsde cet album… .Exilé à Athènes pour six mois de tournage, Aliocha est loin de celle qu’il aime. Proche de lamer et du bleu du ciel. Entre les prises, il compose. Pour la première fois en français, il raconte ce quilui traverse le cœur avec sa voix si singulière, où la fragilité se mêle à l’élégance. À l’image de tout cedisque, qui oscille entre une sensibilité joyeuse et une mélancolie sexy.Tout commence loin de la Méditerranée pourtant, au Québec. Les parents d’Aliocha ontquitté Paris pour changer d’air, partir à l’aventure. Le Canada accueille cette famille d’artistes. Lepère est danseur, les frères touchent à tout. Mais la musique, elle, joue un rôle à part. Comme uncanal de communications secret entre Aliocha et Vadim, son frère aîné. Un langage rien qu’à eux. Illui offre ses premiers disques et l’abreuve de clips YouTube. Aliocha se rêve alors en pop star.Il commence le chant à 10 ans, et prend ses premiers cours de guitare à 13. Plus il avancedans la musique, et plus l’école l’ennuie. Il se met à écrire ses propres chansons, d’abord en anglais. L’anglais est plus instinctif pour moi explique Aliocha. Et j’écoute beaucoup de musiqueanglophone .Vient la rencontre avec Jean Leloup, son parrain de chanson, qui le pousse vers le studio. Sonpremier disque, Eleven Songs, est produit par Samy Osta (La Femme, Feu Chatterton). Aliocha ycélèbre ses influences folk de Dylan à Eliott Smith. Eleven Songs, très remarqué, le fait reconnaître etlui offre ses premières expériences de live (Fnac Live, Les Inrocks festival, La Boule Noire). Il enchaîneavec un second disque, Naked, où les sonorités brutes le poussent à se mettre à nu, à dévoiler sescôtés les plus sombres.En 2020, pour contrer le repos forcé par la pandémie, Aliocha s’essaye à un nouvel exercice :il traduit un de ses morceaux en français. Cela donne C’est tout, c’est rien. Une première tentativetrès bien reçue, qui le pousse à continuer. D’abord un EP. Puis tout un disque. C’est un vrai travailsupplémentaire pour moi d’écrire en français. Mais quand j’y arrive, ce qui en sort est encore plusfort, encore plus intime. Comme si en français, Aliocha s’ouvrait davantage — sur l’amour, la relation à distance, lesdésirs et les rêves. Poussé par son nouveau producteur, le canadien Marc-André Gilbert (CharlotteCardin, Ariane Moffat), et les influences qu’ils partagent (Mac Miller, Rodrigo Amarante, ShuggieOtis), Aliocha tente d’autres sonorités, d’autres compositions : une guitare presque hawaïenne, uneharmonie insulaire, des chœurs solaires… Le tout révélé par le mix de Mark ‘Spike’ Stent (MileyCyrus, Ed Sheeran, Harry Styles)

Tarif : 26.00 – 26.00 euros.

Début : 2024-10-03 à 20:00

Réservez votre billet ici

LES HALLES DE LA CARTOUCHERIE 10 PL CHARTE LIBERTES COMMUNALES 31300 Toulouse 31