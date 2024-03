ALIOCHA SCHNEIDER LEILA HUISSOUD ESPACE CULTUREL EOLE – CRAPONNE Craponne, mercredi 22 mai 2024.

Festival Changez d’Air 2024Aliocha Schneider : Comédien, auteur, compositeur, interprète, l’ultra talentueux Aliocha Schneider présentera cette année sur scène son troisième album (le premier en français). Des chansons aux accents de pop anglo-saxonne, sur l’amour, la relation à distance et les désirs. Un album chaud, écrit et composé à Athènes pendant le tournage de la série « Salade Grecque ». Après un concert à la Cigale déjà complet, le charme d’Aliocha Schneider opérera mercredi 22 Mai 2024 sur la scène de l’Espace Eole à Craponne.Leïla Huissoud : C’est dans la lumière de nos écrans qu’est apparue Leïla Huissoud en 2014 et pourtant son premier album s’appelait L’ombre… Itinéraire d’un clown blanc devenu rouge pour son deuxième album, Auguste. Leïla se lance aujourd’hui après de nombreux détours dans un essai musical et poétique pour dire pardon tendrement. Si Chanter ça ne change rien du tout, alors autant le faire de manière spectaculaire

Tarif : 18.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-05-22 à 20:30

ESPACE CULTUREL EOLE – CRAPONNE 16 RUE CENTRALE 69290 Craponne 69