ALINÉA AUTOUR D'UN LIVRE

Médiathèque le Passe Muraille, le samedi 5 mars à 14:30

L’association Alinéa, partenaire de la médiathèque, vous propose un nouveau rendez-vous. Vous avez lu Tout le bleu du ciel de Mélissa Da Costa ? En toute simplicité venez échanger vos impressions de lecture et choisir le nouveau livre qui sera partagé par le groupe. Prochaines rencontres : les samedis 26 mars et 21 mai Rencontre animée par Christian Croyal, de l’association Alinéa Réservation conseillée Adultes et ados

Gratuit

