Aline – Film présenté hors-compétition au Festival de Cannes 2021. Cinéma d’Erquy, 3 décembre 2021, Erquy.

du vendredi 3 décembre au samedi 4 décembre à Cinéma d’Erquy

Durée : 2h 6min Réalisateur : Valérie Lemercier Interprètes : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Antoine Vézina Synopsis : Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

comédie, biopic, drame,

Cinéma d’Erquy 1 rue du chemin vert,22430 erquy Erquy Côtes-d’Armor



