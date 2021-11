ALINE Espace culturel Robert-Doisneau, 12 décembre 2021, Meudon.

ALINE

du dimanche 12 décembre au mardi 14 décembre à Espace culturel Robert-Doisneau

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14e enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête faire d’Aline : la plus grande chanteuse au monde.

Comedie dramatique de Valerie Lemercier avec Valerie Lemercier… France – 2021 – 2h03

Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine



2021-12-12T14:30:00 2021-12-12T16:35:00;2021-12-14T20:30:00 2021-12-14T22:35:00