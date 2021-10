Aline – Avant-première Mortagne-au-Perche, 1 novembre 2021, Mortagne-au-Perche.

Aline – Avant-première Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile Mortagne-au-Perche

2021-11-01 18:00:00 18:00:00 – 2021-11-01 Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile

Mortagne-au-Perche Orne Mortagne-au-Perche

DRAME, FAUX BIOPIC – FRANCE – 2H06

Réalisation : Valérie Lemercier.

Avec : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel….

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

DRAME, FAUX BIOPIC – FRANCE – 2H06

Réalisation : Valérie Lemercier.

Avec : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel….

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et…

cinelumiere@orange.fr +33 2 33 25 35 05 http://www.cinemaetoile.fr/

DRAME, FAUX BIOPIC – FRANCE – 2H06

Réalisation : Valérie Lemercier.

Avec : Valérie Lemercier, Sylvain Marcel….

Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Place du Général de Gaulle Cinéma Etoile Mortagne-au-Perche

dernière mise à jour : 2021-10-26 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE