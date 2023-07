C’est chaud – Nos dérèglements climatiques – permanence écrivain public et atelier d’écriture Ali’mentation Générale Bergerac, 17 juillet 2023, Bergerac.

C’est chaud – Nos dérèglements climatiques – permanence écrivain public et atelier d’écriture 17 – 21 juillet Ali’mentation Générale Entrée libre sur réservation

Lundi 17 au Vendredi 21 juillet – Permanence d’écrivaine + atelier d’écriture – lecture publique

Nos dérèglements climatiques

Écrivaine et metteure en scène, Laurence de la Fuente recueillera durant toute une semaine vos paroles sur la situation écologique actuelle et le dérèglement climatique mais aussi des récits et anecdotes de rencontre fortes avec les éléments : un orage mémorable, une marche sous l’averse, une inondation, une tempête etc…Laurence mènera également un atelier d’écriture en compagnie de l’artiste plasticien Georgette Power. Enfin une lecture publique de l’ensemble des textes recueillis et produits durant cette semaine par le comédien et metteur en scène Romain Jarry viendra rendre compte de l’expérience, en compagnie de Laurence et Georgette.

Quand ? Permanence d’écrivaine publique à l’Ali’mentation Générale du 17 au 21 juillet sous forme d’entretiens individuels /Atelier d’écriture le jeudi 20 juillet à 14h- Lecture publique et performance le vendredi 21 juillet à 18h à Ali’mentation Générale

Réservation et Inscription : alimentationgenerale@lagaremondiale.com ou 06 01 06 34 75

©Laurence de La Fuente