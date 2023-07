C’est chaud ! – Repas Chorégraphique avec Charlotte Cattiaux Ali’mentation Générale Bergerac, 9 juillet 2023, Bergerac.

C’est chaud ! – Repas Chorégraphique avec Charlotte Cattiaux Dimanche 9 juillet, 10h00 Ali’mentation Générale Entrée libre sur inscription

Charlotte Cattiaux est artiste danseuse et l’une des cheffes de la Brigade d’Ali. Mêlant ces deux pratiques, elle vous convie à un repas unique – composé notamment de micropousses – au cours duquel la danse s’invite, en complicité avec les convives. Une visite commentée par Benoit Schmeltz de serres dédiées à la culture de micropousses vous est également offerte, et bien sûr la dégustation de ce repas original dans un cadre bucolique.

Quand ? Dimanche 9 juillet de 10h à 18h à Villamblard et Issac

Départ devant Ali’mentation Générale – 27 bd Jean Moulin à 10h15

Renseignements et inscription : alimentationgenerale@lagaremondiale.com ou 06 01 06 34 75

2023-07-09T10:00:00+02:00 – 2023-07-09T18:00:00+02:00

©Charlotte Cattiaux