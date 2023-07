C’est chaud ! – exposition A tous les degrés Ali’mentation Générale Bergerac, 4 juillet 2023, Bergerac.

C’est chaud ! – exposition A tous les degrés 4 – 19 juillet Ali’mentation Générale Entrée libre, réservation conseillée

Dans le cadre de l’été culturel, Romain Jarry – artiste associé cette année à la Gare Mondiale – a conçu une programmation originale intitulée « C’est chaud », en résonance avec le dérèglement climatique et les épisodes caniculaires de plus en plus fréquents.

Du 4 au 21 juillet, plus de 7 rendez-vous publics mêlant art contemporain, danse, performance, art culinaire, écriture et lecture publique-vous sont proposés, mais aussi de nombreux ateliers participatifs. Et tout cela est gratuit!

1. EXPOSITION en appartement

Mar 04/07 – 18h – Vernissage

Jeu 13/07 – 18h/20h

Mer 19/07 – 18h/20h

À tous les degrés

« J’ai souhaité investir l’appartement dont dispose la Gare Mondiale au sein de la cité Jean Moulin, pour présenter une exposition d’œuvres d’art contemporain dans un espace domestique. Jouant des particularités de ce contexte et des différentes pièces de l’appartement, j’entends créer un accès à l’art contemporain intime et ludique, moins intimidant que dans un musée. Les œuvres sonores et visuelles de plus de 12 artistes rassemblées ici composent un ensemble relatif à des questions de réchauffement climatique, d’écologie et de société, comme si l’appartement se faisait la chambre d’échos – non dénués d’humour – de la destruction du vivant en cours et de la déshumanisation de la société. » Romain Jarry, commissaire de l’exposition

Quand ?

Vernissage Mardi 4 juillet à 18h en présence de tous les artistes intervenants dans le cadre de l’Eté Culturel à l’appartement (28 rue des frères prêcheurs) + Performance de Mathieu Blond et Pot confectionné par La Brigade d’Ali’ à Ali’mentation Générale

Jeudi 13 juillet de 18h et 20h / Durée estimée : 30 min / Réservation conseillée, jauge limitée – plusieurs créneaux possibles entre 18h et 20h

Mercredi 19 juillet de 16h à 18h / Durée estimée : 30 min / Réservation conseillée, jauge limitée – plusieurs créneaux possibles entre 16h et 18h – Après-midi dans le cadre des Plages d’Overlook

L’appartement se situe au 28 rue des frères prêcheurs (attendre devant l’immeuble, quelqu’un viendra vous accueillir).

Remerciements chaleureux au Bel Ordinaire espace d’art contemporain à Billère (64) pour le prêt de nombreuses œuvres de son artothèque.

Ali'mentation Générale 27 boulevard jean moulin bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine
http://www.melkiortheatrelagaremondiale.com/?page_id=13822

©Benoît Schmeltz