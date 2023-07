C’est chaud ! Les Unes – création de unes de journaux – ateliers Ali’mentation Générale Bergerac, 4 juillet 2023, Bergerac.

Du 04 au 07 juillet – atelier création de unes de journaux

Les Unes

Partant de sa performance nommée « Journal », Matthieu Blond danseur et performeur proposera un atelier participatif d’une semaine, au cours duquel vous composerez ensemble par le dessin, le collectage de textes et articles de journaux et le mouvement des unes de vos propres journaux imaginaires. Ouvert à toutes et tous (dès 16 ans). Une présentation publique viendra clôturer cet atelier.

Quand ? Atelier du 3 au 7 juillet – Présentation publique le 7 juillet à 18h à l’Ali’mentation Générale

Renseignements et inscription : alimentation@lagaremondiale.com – 06 01 06 34 75

Ali'mentation Générale 27 boulevard jean moulin bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine alimentation@lagaremondiale.com http://www.melkiortheatrelagaremondiale.com/?page_id=13822

©Matthieu Blond