L’évolution rapide de notre société a entrainé de nombreuses modifications dans nos usages au cours de la vie quotidienne. Cette évolution présente certains effets délétères avec le développement d’addictions comportementales. Les addictions sont presque toujours des conduites relevant au départ de l’ordinaire déviées simplement de leurs finalités initiales : boire, manger, jouer, acheter, travailler, se soigner… D’après l’Inserm, 10 % de la population présentent des troubles des conduites alimentaires et 35% des français interrogés pensent qu’un risque de dépendance aux objets connectés existe. Sommes-nous capables de dire « non » ? Si on ne peut pas s’arrêter, alors on peut se dire addict. De nombreuses questions demeurent quant à la nature de ces addictions comportementales, les risques induits, les mécanismes cérébraux sous-jacents et la nécessité de les prévenir, autant de points qui seront abordés lors de cette conférence. Avec Carine BOSSENMAYER-POURIÉ, maitre de conférences, chargée de recherches au laboratoire NGERE (Inserm, Université de Lorraine), et Henri SCHROEDER , maitre de conférences, chargée de recherches en neurosciences LABO (Université de Lorraine, équipe Calbinotox).

Dans le cadre de la Semaine du cerveau, Sciences en Lumière vous propose une conférence sur le thème des addictions comportementales

