Alimentation et l’habillement pendant l’Occupation Place du 18 Juin 1940 Lion-sur-Mer, jeudi 6 juin 2024.

Alimentation et l’habillement pendant l’Occupation Place du 18 Juin 1940 Lion-sur-Mer Calvados

Vendredi

Plongez dans les coulisses méconnues de l’Occupation Allemande à travers cette exposition captivante, mettant en lumière deux aspects essentiels de la vie quotidienne l’accès à l’alimentation et à l’habillement. Explorez les défis et les stratégies adoptées par les populations sous l’occupation pour subvenir à leurs besoins essentiels, malgré les restrictions et les pénuries imposées par les autorités allemandes.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 10:00:00

fin : 2024-06-12 18:00:00

Place du 18 Juin 1940 Galerie Trianon

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie communication@lionsurmer.fr

