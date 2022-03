Alimentation durable Centre Paris Anim’ Montparnasse, 11 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 11 mars 2022

de 19h00 à 22h00

gratuit

Graine de Quatorzien en collaboration avec le Centre Paris Anim’ Montparnasse et La Générale organisent un cycle de trois débats qui abordent des sujets aussi bien sur la production locale que sur l’importance de l’agriculture dans le monde ; afin de mieux comprendre et d’amener des discussions autour de nos modes de productions actuelles et comment trouver des alternatives plus durables : plus respectueuse de l’environnement tout en améliorant la qualité de notre alimentation.

Alimentation durable / quelle agriculture ?

Intervenantes : Amap, Terre de liens et Abiosol

• L’agriculture, sa raison d’être : le travail de la terre

• Comment dynamiser le secteur agricole ? Moyenne d’âge des agriculteurs·rices, prix des exploitations, transmission des terres, etc.

• Besoin d’un retour au local et producteur de proximité : quelles en sont les difficultés et enjeux ?

• Essentiel de donner lors des débats des pistes d’actions positives, non pas irrationnelles ni surréalistes, mais qui évoquent de potentielles alternatives et solutions

Centre Paris Anim’ Montparnasse 26, allée du Chef d’Escadron de Guillebon Paris 75014

Contact : 0143202006 infos@ca-montparnasse.paris https://www.facebook.com/events/324459039740313 https://www.facebook.com/camontparnasse/

