Alimentaire, mon cher Watson ? Cluny, samedi 16 mars 2024.

Alimentaire, mon cher Watson ? Cluny Saône-et-Loire

Les habitants du Clunisois sont invités à venir discuter autour de l’alimentation, dans le cadre d’une après-midi organisée avec l’association La Chahutte (association locale d’éducation populaire) et le Projet Alimentaire Territorial du Clunisois :

– à partir de 15h, un accueil café permettra de discuter et de (re)découvrir différentes initiatives autour de l’alimentation (jardins familiaux, entretien des arbres fruitiers, épicerie sociale, aide alimentaire, accès aux circuits courts etc).

– à 16h, un théâtre forum (forme de théâtre participatif) mettant en scène des situations quotidiennes autour de l’alimentation sera proposé par l’association La Chahutte. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 15:00:00

fin : 2024-03-16 18:00:00

Quai de la gare

Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté claire.pernet@enclunisois.fr

L’événement Alimentaire, mon cher Watson ? Cluny a été mis à jour le 2024-03-11 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III