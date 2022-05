Aliment’action durable : climat, environnement, santé, et économies ! avec Le CREPAQ Maison écocitoyenne, 19 mai 2022, Bordeaux.

Aliment’action durable : climat, environnement, santé, et économies ! avec Le CREPAQ

Maison écocitoyenne, le jeudi 19 mai à 18:00

**Car oui, notre alimentation a un impact sur le climat, sur la santé et sur le porte-monnaie. Et bonne nouvelle : nous pouvons tous agir dessus !** **Cette conférence/débat vous propose de repartir des bases en répondant à ces questions : quelles différences entre climat, changement climatique et effet de serre ?** **En quoi l’alimentation actuelle de l’humanité est néfaste pour l’environnement et pour la santé ?** **Comment aller vers une alimentation plus durable ?** **Quelles sont les solutions accessibles et non contraignantes ?** **N’oublions pas que manger reste avant tout un PLAISIR !** **Gaspillage et précarité alimentaires, consommation de viande et protéines végétales, agriculture locale et durable…l’alimentation sera abordée sous tous les angles et chaque thématique remise dans son contexte.** **Expert, amateur ou simple curieux, venez enrichir vos connaissances avec nous et devenez un ambassadeur de l’alimentation durable !** **Ceux qui resteront jusqu’au bout auront (peut-être) une surprise sucrée (et durable bien sûr, cohérence oblige !)** **Public adulte, accès libre**

Gratuit sans inscription

Face à l’abondance d’informations sur les médias et notamment à la désinformation, comment démêler le vrai du faux dans l’alimentation, le fait scientifique avéré du simple point de vue ?

Maison écocitoyenne Quai Richelieu, Bordeaux Bordeaux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-19T18:00:00 2022-05-19T20:00:00