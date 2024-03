Aligot Party au Café de la Paix Café de la paix Arles, dimanche 17 mars 2024.

Aligot Party au Café de la Paix Café de la paix Arles Bouches-du-Rhône

Pour marquer la réouverture des terrasses et le début de la saison, rendez-vous au Café de la Paix.

Au programme Aligot, DJ Puta Puta, bar extérieur, pop up fripes d’Armelle et bien sur on prie pour avoir du soleil ! En famille ou entre amis, on espère vous voir nombreux .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 12:00:00

fin : 2024-03-17

Café de la paix 27 Place Voltaire

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cafedelapaixarles@gmail.com

