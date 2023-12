Visite approfondie « Secrets de Kerlescan » Alignements de Carnac Visite approfondie « Secrets de Kerlescan » Alignements de Carnac, 27 décembre 2023, . Visite approfondie « Secrets de Kerlescan » 27 décembre 2023 et 3 janvier 2024 Alignements de Carnac Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-27T14:30:00+01:00 – 2023-12-27T17:00:00+01:00

Fin : 2024-01-03T14:30:00+01:00 – 2024-01-03T17:00:00+01:00 Alignements de Carnac Maison des mégalithes, Le Ménec Carnac +33 (0)2 97 52 29 81 https://www.menhirs-carnac.fr/ DR, CMN Détails Autres Lieu Alignements de Carnac Adresse Maison des mégalithes, Le Ménec Carnac Lieu Ville Alignements de Carnac Latitude 47.604369 Longitude -3.048398 latitude longitude 47.604369;-3.048398

Alignements de Carnac https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//