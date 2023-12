LOTO DE NOËL – ALIGNAN-DU-VENT Alignan-du-Vent, 1 décembre 2023, Alignan-du-Vent.

Alignan-du-Vent,Hérault

Tentez de gagner un cadeau de Noël en avance à ce loto spécial pour les fêtes de fin d’année !.

2023-12-03 16:30:00 fin : 2023-12-03 . .

Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie



Try to win an early Christmas present in this special holiday lotto!

¡Intenta ganar un regalo de Navidad anticipado en esta lotería especial para las fiestas!

Versuchen Sie, ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk zu gewinnen in dieser speziellen Lottoziehung für die Feiertage!

Mise à jour le 2023-11-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE