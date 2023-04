QUINZAINE DU JEU – ESCAPE GAME 9 avenue du Maréchal Foch, 3 mai 2023, Alignan-du-Vent.

Vous aurez 60 minutes et pas une de plus pour vous échapper en résolvant des énigmes. Réflexion, écoute et coopération seront nécessaires pour réussir à vous évader! Pour les enfants de 6 à 11 ans. Sur inscription..

2023-05-03 à 16:00:00 ; fin : 2023-05-03 12:00:00. .

9 avenue du Maréchal Foch

Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie



You will have 60 minutes and no more to escape by solving puzzles. Thinking, listening and cooperation will be necessary to succeed in escaping! For children aged 6 to 11. Registration required.

Tendrás 60 minutos y nada más para escapar resolviendo rompecabezas. ¡Tendrás que pensar, escuchar y cooperar para escapar! Para niños de 6 a 11 años. Inscripción obligatoria.

Sie haben 60 Minuten und keine Minute länger Zeit, um durch das Lösen von Rätseln zu entkommen. Denken, Zuhören und Zusammenarbeit sind gefragt, um erfolgreich zu fliehen! Für Kinder von 6 bis 11 Jahren. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE