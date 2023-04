QUINZAINE DU JEU – JEUX DE SOCIÉTÉ 9 avenue du Maréchal Foch, 26 avril 2023, Alignan-du-Vent.

Profitez d’un moment convivial et de partage autour d’une sélection de jeux de société! Pour les enfants de 4 à 10 ans. Entrée libre..

2023-04-26 à 10:00:00 ; fin : 2023-04-26 12:00:00. .

9 avenue du Maréchal Foch

Alignan-du-Vent 34290 Hérault Occitanie



Enjoy a friendly moment of sharing around a selection of board games! For children from 4 to 10 years old. Free admission.

Disfrute de un momento de convivencia en torno a una selección de juegos de mesa Para niños de 4 a 10 años. Entrada gratuita.

Genießen Sie einen geselligen Moment mit einer Auswahl an Gesellschaftsspielen! Für Kinder von 4 bis 10 Jahren. Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-04-10 par OT BEZIERS MEDITERRANEE