ALIGNAN-DU-VENT – FÊTE NATIONALE REPAS, ANIMATIONS ET FEU D’ARTIFICE Alignan-du-Vent, 13 juillet 2022, Alignan-du-Vent. ALIGNAN-DU-VENT – FÊTE NATIONALE REPAS, ANIMATIONS ET FEU D’ARTIFICE

place du village Alignan-du-Vent Hérault

2022-07-13 19:00:00 19:00:00 – 2022-07-13 01:00:00 01:00:00 Alignan-du-Vent

Hérault Alignan-du-Vent EUR 17 Rendez-vous sur la place du village pour participer aux festivités :

– Dès 19h Animation musicale avec DJ Ludo,

– 20h30 Repas avec salade composée, gardiane de taureau, fromage et glace (à réserver au café de la place avant le 8 juillet – chèque ou espèce si appoint),

– 22h30 Retraite aux flambeaux,

+33 7 70 15 91 83

