ALIGNAN-DU-VENT FÊTE DE LA CAVE COOPÉRATIVE Alignan-du-Vent, 9 juillet 2022, Alignan-du-Vent. ALIGNAN-DU-VENT FÊTE DE LA CAVE COOPÉRATIVE

RUE DE LA GUISSAUME Alignan-du-Vent Hérault

2022-07-09 – 2022-07-09 Alignan-du-Vent

Hérault Samedi soir, venez fêter la cave coopérative D’ALIGNAN-NEFFIES avec dégustation de vin et restauration sur place :

– Spécialités Thaï,

– Coquillages,

– Charcuterie,

– Fromagerie,

– Traiteur

Un DJ assurera l’ambiance musicale. Alignan-du-Vent

