ZAZOU, le jeudi 25 novembre à 18:00

Exposition du 1er au 30 Novembre Collectif best friend forever, spécialisées dans les chienchiens, les clopes et la bamboche, elles vous feront vibrer le cœur, oublier tous vos tracas pour enfin pouvoir de nouveau resourire à la vie. Et si ça marche pas appelez notre service après vente ! Créations pistocol, peinture, broderies, papier mâché. Juyalouisa Mimibang Mathimathos Roro la frite dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars ZAZOU 3 quai Turenne, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

2021-11-25T18:00:00 2021-11-25T23:30:00

