ALIENS ! THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE, 11 février 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

ALIENS ! THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE. Un spectacle à la date du 2023-02-11 au 2023-02-25 16:30. Tarif : 14.0 à 14.0 euros.

THEATRE DE LA CLARTE (1-1118440 ; 2-1118441 ; 3-1118442) PRESENTE : ce spectacle. Certains vous ressemblent, d’autres se cachent en vous. Mais ne vous y méprenez pas, ils viennent d’atterrir et ce sont bien des ALIENS! Et les agents Wood et Tree de la police intergalactique sont là pour les éliminer avec votre aide, bien sûr. Car le public est mis à contribution dans ce spectacle haut en énergie et fort en interaction. Mais comment savoir si vous êtes aussi un alien ? Easy ! L’alien commet toujours une erreur quand il pose une question en anglais. Salle chauffée/climatisée.Ouverture des portes 15 minutes avant le début du spectacle. Information :Genre: ThéâtreCompagnie: Compagnie KoalakoPublic :dès 6ansDurée : 55minutesAuteur : David Fisher adaptation Jonathan PerreinMetteur en scène : Jonathan PerreinDistribution : Maxime Guinnebault et Georgina RidealghAccès personnes à mobilité réduite : 01 46 05 61 01 EUR14.0 14.0 euros

THEATRE DE LA CLARTE – BOULOGNE BOULOGNE BILLANCOURT 74 Av du Général Leclerc 92100

