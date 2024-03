Aliénor exagère – Groupe Anamorphose Salle Gérard-Philipe Martignas-sur-Jalle, mardi 2 avril 2024.

Tarif Jeune (moins de 26 ans) : 10€

Tarif Groupe (à partir de 10) : 10€

Tarif Carte jeune (sur présentation) : 8€

Tarif scolaire : 6 €

Une longue table recouverte d’une nappe blanche, deux micros, des verres d’eau. C’est ici que vont naître les controverses autour de la figure d’Aliénor.

Mais à mesure que les esprits s’emportent jusqu’à la passion, l’espace rationnel de ces doctes spécialistes bascule dans l’irrationnel : la table devient tour à tour le socle d’un bas-relief constitué par les corps enchevêtrés des professeurs qui se battent, les remparts d’un château assiégé par Richard Cœur de Lion, etc.

Le micro devient accessoire de bruitage ou l’objet de dispute d’une tribune féministe, et nos conférenciers finissent par se laisser submerger par leurs fantasmes….

DE LA CONFERENCE AU THEATRE – Tout public dès 10 ans.

Site Groupe Anamorphose : http://www.groupe-anamorphose.com/

Découvrez un extrait de cette fausse conférence tout terrain sur la véritable histoire d’Aliénor d’Aquitaine : https://www.youtube.com/watch?v=3DC5Tb2Frqw

Salle Gérard-Philipe 14 Av. de Verdun, 33127 Martignas-sur-Jalle Martignas-sur-Jalle 33127 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Fausseconférence Théâtre