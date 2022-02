ALIÉNATION d’un CHEMIN RURAL sur La COMMUNE de CUSSAC Mairie de Cussac Cussac Catégories d’évènement: Cussac

Haute-Vienne

ALIÉNATION d’un CHEMIN RURAL sur La COMMUNE de CUSSAC Mairie de Cussac, 21 mars 2022, Cussac. ALIÉNATION d’un CHEMIN RURAL sur La COMMUNE de CUSSAC

Mairie de Cussac, le lundi 21 mars à 09:00 Participation libre

Enquête publique pour l’aliénation du chemin rural reliant la RD N°22 au chemin des Rebeyrates, Vergnolas du 21 mars au 04 avril Mairie de Cussac 1 PLACE DE LA MAIRIE 87150 CUSSAC Cussac Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-21T09:00:00 2022-03-21T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cussac, Haute-Vienne Autres Lieu Mairie de Cussac Adresse 1 PLACE DE LA MAIRIE 87150 CUSSAC Ville Cussac lieuville Mairie de Cussac Cussac Departement Haute-Vienne

Mairie de Cussac Cussac Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cussac/

ALIÉNATION d’un CHEMIN RURAL sur La COMMUNE de CUSSAC Mairie de Cussac 2022-03-21 was last modified: by ALIÉNATION d’un CHEMIN RURAL sur La COMMUNE de CUSSAC Mairie de Cussac Mairie de Cussac 21 mars 2022 Cussac Mairie de Cussac Cussac

Cussac Haute-Vienne