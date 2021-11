Champagnac-la-Rivière Mairie de Champagnac-la-rivière Champagnac-la-Rivière, Haute-Vienne ALIÉNATION D’UN CHEMIN RURAL Mairie de Champagnac-la-rivière Champagnac-la-Rivière Catégories d’évènement: Champagnac-la-Rivière

Haute-Vienne

ALIÉNATION D’UN CHEMIN RURAL Mairie de Champagnac-la-rivière, 19 novembre 2021, Champagnac-la-Rivière. ALIÉNATION D’UN CHEMIN RURAL

du vendredi 19 novembre au mardi 7 décembre à Mairie de Champagnac-la-rivière Tout public

Projet d’aliénation d’un chemin rural situé au lieu-dit Grateloube sur la commune de CHAMPAGNAC LA RIVIÈRE Mairie de Champagnac-la-rivière 4 place de la mairie 87150 Champagnac-la-Rivière Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T08:30:00 2021-11-19T12:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T17:00:00;2021-11-20T08:30:00 2021-11-20T12:00:00;2021-11-22T08:30:00 2021-11-22T12:00:00;2021-11-22T14:00:00 2021-11-22T17:00:00;2021-11-23T08:30:00 2021-11-23T12:00:00;2021-11-23T14:00:00 2021-11-23T17:00:00;2021-11-25T08:30:00 2021-11-25T12:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T17:00:00;2021-11-26T08:30:00 2021-11-26T12:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T17:00:00;2021-11-27T08:30:00 2021-11-27T12:00:00;2021-11-29T08:30:00 2021-11-29T12:00:00;2021-11-29T14:00:00 2021-11-29T17:00:00;2021-11-30T08:30:00 2021-11-30T12:00:00;2021-11-30T14:00:00 2021-11-30T17:00:00;2021-12-02T08:30:00 2021-12-02T12:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T17:00:00;2021-12-03T08:30:00 2021-12-03T12:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T17:00:00;2021-12-04T08:30:00 2021-12-04T12:00:00;2021-12-06T08:30:00 2021-12-06T12:00:00;2021-12-06T14:00:00 2021-12-06T17:00:00;2021-12-07T08:30:00 2021-12-07T12:00:00;2021-12-07T14:00:00 2021-12-07T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Champagnac-la-Rivière, Haute-Vienne Autres Lieu Mairie de Champagnac-la-rivière Adresse 4 place de la mairie 87150 Ville Champagnac-la-Rivière lieuville Mairie de Champagnac-la-rivière Champagnac-la-Rivière