ALIEN WEAPONRY LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, lundi 10 juin 2024.

Alien Weaponry est un trio de metal « Te Reo » qui prend d’assaut le monde. Déjà adoubé en Nouvelle-Zélande, Alien Weaponry chante en langue maorie et nourrit son thrash metal de ses racines tribales. Avec leur premier album « Tu » acclamé dans le monde entier et inclus dans de nombreuses listes des « meilleurs albums de 2018 », ils jouent dans certains des plus grands festivals de metal en Europe et en Amérique du Nord. Leur son est frais, brut et énergique, tout comme leur show sur scène. L’un des meilleurs jeunes groupes de metal au monde actuellement – Revolver Magazine

Tarif : 29.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-06-10 à 20:00

Réservez votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69