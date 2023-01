Alicoque – Fête de l’Huile Nouvelle (38ème édition) Nyons Nyons Nyons Catégories d’Évènement: Drôme

Alicoque – Fête de l'Huile Nouvelle (38ème édition) Nyons, 3 février 2023, Nyons Nyons. Maison de Pays, 128 promenade de la Digue – 26110 NYONS Maison des Huiles d'olive et Olives de France, place de la Libération – 26110 NYONS Place du Dr Bourdongle – 26110 NYONS Nyons Drôme

Drôme Nyons Cette fête correspond à la fin de la récolte des olives et au moment où l’huile nouvelle commence à s’écouler des moulins. Cette dégustation gratuite se déroule le dimanche et est appelée « Alicoque ». l.flouret@nyons.com +33 4 75 26 50 10 https://www.nyons.com/sorties-actus/agenda/38e-alicoque-fete-de-lhuile-nouvellle Maison des Huiles d’olive et Olives de France, place de la Libération – 26110 NYONS Maison de Pays, 128 promenade de la Digue – 26110 NYONS Nyons

