2023-03-11 14:00:00 – 2023-05-08 19:00:00

ALICE, un être, un corps
Photographies de Patrick Rimond
Galerie L'ESCALIER
4 Rue de l'Yonne
Auxerre
Yonne

Alice, un être, un corps c'est d'abord la rencontre de deux personnes, une jeune femme qui aimerait documenter son corps entre ses 20 et 30 ans, et moi, Patrick Rimond, un photographe de portrait.

