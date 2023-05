Alice Schwab et Anna Lorvo de la Compagnie « Prosodie » Ambassade Argentine en France Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Libre de cojear (libre de boîter) – Un monologue d’après la vie de Frida Kahlo. Les françaises Schwab et Lorvo intègrente la compagnie Prosodie, crée en 2019. Suite à son séjour en Argentine, Anna Lorvo s’intéresse pour la culture latinoaméricaine et ensemble, elles entreprennent la mise en scène de la vie de Frida Kahlo, avec des accents argentins. Libre de Cojear (ou « Libre de boîter ») est un seul en scène en espagnol, surtitré en français, de 1 heure, d’après Frida Kahlo. La pièce est accessible à un public diversifié (francophones, hispanophones, de tout âge, connaisseurs ou novices de Frida). Kahlo échappe miraculeusement à la mort suite à la collision d’un tramway et d’un autobus. Les médecins annoncent qu’il lui sera désormais impossible de marcher. Sur scène, elle marche, elle court. Elle s’adresse aux passagers de l’autobus, à son père, à Diego Rivera, jusqu’à l’apaisement. En partenariat avec l’Ambassade de la République d’Argentine en France. Ambassade Argentine en France 6 Rue Cimarosa 75016 Paris Contact : https://efran.cancilleria.gob.ar

